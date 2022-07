Coldiretti, in Umbria meno 30% di grano e orzo

(ANSA) - PERUGIA, 28 LUG - In Umbria le alte temperature stanno causando un calo del 30 per cento per grano ed orzo. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti, sulla base di dati Crea, diffusa in occasione dell'assemblea nazionale dell'associazione a Roma.

In Umbria sottolineata anche la "sofferenza" per i settori frutta e verdura.

Per Coldiretti è preoccupante pure la situazione per uliveti e vigneti, dove la siccità ha mandato in stress idrico le piante, con una probabile diminuzione dei raccolti che potrà essere quantificata selle prossime settimane. (ANSA).