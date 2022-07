A Norcia estate di musica e 'suoni' della ricostruzione

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 28 LUG - "E' un'estate ricca di eventi quella di Norcia. Ai suoni e alla musica degli spettacoli, quest'anno si uniscono i suoni e i rumori dei cantieri della ricostruzione, a cominciare da quelli della Basilica di San Benedetto e del Municipio che ci rendono particolarmente felici": a dirlo è Giuseppina Perla, assessore alla cultura del Comune umbro colpito sei anni fa da varie scosse di terremoto, ma che ha saputo reagire continuando anche proporre momenti di svago e spensieratezza.

"La stagione degli spettacoli - racconta Perla - è già iniziata a giugno con alcuni concerti di musica classica straordinari che si sono tenuti in piazza San Benedetto, ma il clou lo avremo ad agosto e in particolare nei giorni a ridosso del Ferragosto. Il 15 si esibirà infatti, al cospetto della Basilica, Ron che quest'anno festeggia 50 anni di carriera, mentre il 16 avremo la poliedricità di Dario Ballantini. Qualche giorno prima, il 13 gli artisti di strada del Ferrara Buskers Festival animeranno le strade del centro storico".

Un altro momento atteso, in particolare per i più giovani, è l'Hempiness Music Festival che si terrà dall'11 al 13 agosto e che "vedrà l'esibizione di numerosi gruppi internazionali", sottolinea ancora l'assessore che non manca di ricordare "Suoni controvento", sia nel centro città, ma anche in località Scentinelle, sui Monti Sibillini il 21 e 22 agosto.

L'intero programma è consultabile sul sito internet del Comune di Norcia all'indirizzo www.comune.norcia.pg.it. (ANSA).