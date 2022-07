Verso candidatura con Azione per ex segretario Pd

(ANSA) - PERUGIA, 27 LUG - Potrebbe essere candidato alle prossime elezioni politiche per Azione di Carlo Calenda, Giacomo Leonelli, segretario regionale del partito e membro della segreteria nazionale. L'ipotesi più che probabile - secondo indiscrezioni raccolte dall'ANSA - è che possa presentarsi per il proporzionale.

La presenza o meno di Azioni all'uninominale dipenderà invece da eventuali alleanze che saranno definite in vista del voto.

Leonelli è ex segretario regionale del Pd per il quale è stato anche consigliere regionale. Partito lasciato nel marzo del 2021 per passare ad Azione. (ANSA).