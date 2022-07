Umbria jazz weekend dal 15 al 18 settembre a Terni

(ANSA) - PERUGIA, 27 LUG - L'estate umbra si chiuderà a Terni con Umbria jazz weekend. Dal 15 al 18 settembre la musica jazz e non solo avrà come sfondo la Conca e anche lo scenario unico della cascata delle Marmore. Nei quattro giorni saranno 45 gli eventi eventi che cominceranno in tarda mattinata per terminare dopo la mezzanotte.

Saranno di scena 18 band, quasi tutte residenti, per un totale di circa cento musicisti. Undici sono le location "fisse", più, appunto, la cascata delle Marmore teatro delle parate della marching band. A illustrare Uj weekend sono stati, a Terni, nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio, il direttore artistico Carlo Pagnotta, l'assessore regionale al turismo Paola Agabiti, il sindaco della città Leonardo Latini, il presidente della Fondazione Uj Gianluca Laurenzi e il presidente della Fondazione Carit Luigi Carlini.

Tre saranno i palchi nel centro della città: piazza Tacito, piazza della Repubblica, via Cavour. "Quasi un filo che si collega con l'Umbria Jazz delle origini, alla vigilia del cinquantesimo anniversario della nascita che si festeggia il prossimo anno", viene sottolineato dagli organizzatori. Sei saranno i locali aperti di pomeriggio e di sera, volendo così valorizzare un'esperienza culturale e di aggregazione sociale che in questi spazi dura tutto l'anno e che è un tratto distintivo della città.

L'anfiteatro romano sarà il main stage della manifestazione, un simbolo della storia di Terni e luogo di spettacolo per eccellenza ma anche sintesi di passato e contemporaneità. E all'anfiteatro si esibirà anche il "colpo a sorpresa" dell'ultimo minuto del maestro Pagnotta, vale a dire J.P. BImeni & The Black Belts, africano del Burundi, londinese di adozione, che "è una delle più belle ed espressive voci soul degli ultimi anni", sottolinea lo stesso Pagnotta. Sempre all'anfiteatro si esibirà, tra gli altri, anche Mario Biondi.

Nelle piazze e nelle strade cittadine suoneranno anche i Funk Off, vecchia conoscenza di Uj, in particolare nella versione invernale che si tiene ad Orvieto. L'intero programma dettagliato è disponibile sul portale di Uj. Il manifesto di Uj weekend è stato realizzato da Lucrezia Di Canio, figlia dell'ex calciatore Paolo. (ANSA).