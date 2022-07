Agabiti,con Uj weekend ulteriore valorizzazione per l'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 27 LUG - "Umbria jazz weekend è un evento importante che unisce Perugia, Terni e Orvieto in un triangolo nel segno della musica, della cultura e della valorizzazione dei territori": a dirlo è stata l'assessore regionale al turismo dell'Umbria, Paolo Agabiti, a margine della presentazione della seconda edizione di Uj weekend che si terrà nella Conca ternana dal 15 al 18 settembre prossimi. "Uj - ha aggiunto Agabiti - rappresenta il dna della regione per quanto riguarda la musica e l'appuntamento di Terni è un ulteriore momento di valorizzazione per la nostra Umbria, portando in città un'offerta qualitativamente alta e sicuramente un successo di pubblico".

(ANSA).