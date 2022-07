Tre tutto esaurito per Trasimeno Blues

(ANSA) - CASTIGLIONE DEL LAGO (PERUGIA), 26 LUG - Trasimeno blues chiude la 27/a edizione con tre tutto esaurito dopo cinque giorni con il meglio della scena black contemporanea e ora diventa anche un cortometraggio.

"Sono molto contento di questa edizione - afferma il direttore artistico Gianluca Di Maggio - e ora ci proiettiamo al prossimo anno con la volontà di proseguire nella direzione intrapresa nelle ultime edizioni, convinti della bontà di una formula in grado di far crescere ulteriormente il festival".

Quest'anno, infatti, si è consolidata la nuova formula del festival, che ha visto Castiglione del Lago assoluta protagonista, con il suo vivace centro storico e la Rocca Medievale che hanno ospitato alcuni tra i più importanti artisti della scena Black contemporanea. Un pubblico molto numeroso ha seguito i vari appuntamenti del festival dal 19 al 24 luglio scorsi, con il 'sold out' registrato in tre occasioni alla Rocca medievale per i concerti della Treves Blues Band ed Eugenio Finardi, di Seun Kuti e di Eric Gales, con il grande chitarrista che nel concerto di chiusura del festival ha definito la Rocca "il miglior scenario del suo tour europeo".

Infine, Trasimeno Blues mantiene la sua attitudine a scoprire e proporre nuovi talenti, quest'anno Lebron Johnson e Malick & The Smooth.

Molto soddisfatto anche il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico. "Sono 27 anni di storia - ha detto - di un evento straordinario e irrinunciabile per Castiglione del Lago e tutte le città del Trasimeno".

E' stata poi un'edizione che, oltre al consueto supporto organizzativo del Comune, ha visto diversi altri soggetti coinvolti. Tra questi, le produzioni video realizzate da VisualCam, impegnata anche nella realizzazione di un cortometraggio. Trasimeno Blues pertanto diventerà, oltre che un documentario dal titolo "Il blues del Trasimeno" per raccontare i giorni del festival, anche un corto "La Ballata del Trasimeno" con protagonista l'attore Massimiliano Varrese e sempre con il blues a fare da sottofondo. (ANSA).