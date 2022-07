Nota di elogio del Meyer di Firenze alla Usl Umbria 2

(ANSA) - PERUGIA, 26 LUG - Dall'Azienda ospedaliero-Universitaria Meyer di Firenze, uno dei poli nazionali di riferimento che si occupa dell'assistenza sanitaria dei bambini, della didattica e della ricerca scientifica in ambito pediatrico, è giunta una lettera di elogio al buon lavoro svolto dall'équipe di Riabilitazione pediatrica dell'Azienda Usl Umbria 2.

L'episodio - spiega la Usl - riguarda la gestione ottimale di una piccola paziente di 11 mesi affetta da patologia genetica rara. L'équipe del Meyer, in una lettera ai professionisti della sede di Terni, ha esplicitato che lo staff riabilitativo che sta seguendo la bambina sta svolgendo un "trattamento ben articolato, adeguato alle esigenze e alla gravità del caso" e ha confermato tutte le indicazioni che vengono svolte dai sanitari della Riabilitazione pediatrica.

La piccola è presa in cura, insieme a tanti altri bambini, dalla dottoressa Ludovica Lucarini, dirigente medico fisiatra dell'Azienda Usl Umbria 2, con specializzazione nell'ambito pediatrico e che al momento figura come unica professionista, in questo settore ultraspecialistico, nel territorio regionale.

Il direttore generale dell'azienda sanitaria, Massimo De Fino, ha voluto incontrare, nella sede centrale di viale Bramante, la dottoressa Lucarini per fare il punto sull'attività svolta e concordare alcune ulteriori misure di sviluppo e potenziamento.

"La riabilitazione pediatrica - ha spiegato il dott. De Fino congratulandosi con la dott.ssa Lucarini per l'ottimo lavoro svolto riconosciuto anche dal centro di eccellenza toscano - è un ambito di superspecializzazione dove appropriatezza, specificità e precocità dell'intervento sono fondamentali per un'adeguata presa in cura. Contiamo di consolidare questo settore nel territorio che risulta di fondamentale importanza per i bambini ed i familiari che si trovano a gestire situazioni delicate e difficili". (ANSA).