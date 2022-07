Meloni, preoccupa rifiuto maggioranza sul Trasimeno

(ANSA) - PERUGIA, 26 LUG - "Stupisce e preoccupa il rifiuto della maggioranza di accettare anche solo la discussione della mozione sul lago Trasimeno": è quanto afferma la capogruppo regionale del Pd Simona Meloni. "L'atto d'indirizzo che abbiamo presentato - prosegue - aveva l'obiettivo impegnare la Giunta regionale a mettere in campo misure straordinarie in favore del Lago, a partire da un pacchetto di ristori da destinare agli operatori più colpiti dagli effetti della crisi idrica. Era nostro intendimento portare all'attenzione del Consiglio regionale il grido dall'allarme delle istituzioni locali e delle associazioni di categoria per trovare insieme risposte concrete.

Ritenevamo altrettanto importante che venisse inoltre presa in considerazione anche l'ipotesi di una convocazione urgente dell'Autorità di bacino del fiume Tevere per mettere all'ordine del giorno il finanziamento e la revisione del piano stralcio del lago Trasimeno con il coinvolgimento fondamentale dell'Unione dei Comuni. Impedire che l'Assemblea legislativa possa discutere su temi così urgenti - conclude Meloni - non è un schiaffo alla minoranza, ma ad un intero territorio che merita, invece, più attenzione e più rispetto". (ANSA).