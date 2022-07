Endurance equestre, Laliscia vince a Città della Pieve

(ANSA) - CITTÀ DELLA PIEVE (PERUGIA), 26 LUG - Il 5° raid di Città della Pieve lo scorso weekend si è tinto di "Fuxia" grazie alla vittoria nella gara internazionale CEI2* 120 Km di Costanza Laliscia in sella a Perseverancia Escondido. In testa dall'inizio alla fine, l'amazzone ventiduenne del Fuxiateam si è imposta alla media di 18,57 km/h e ha tagliato il traguardo con un distacco di oltre 40 minuti dal secondo, vincendo per dispersione la gara resa ancora più impegnativa dal caldo torrido che ha toccato il picco dei 41 gradi.

Perseverancia Escondido, castrone anglo arabo uruguaiano del 2010, alla sua terza gara e terza vittoria consecutiva con Costanza Laliscia, si è confermato in ascesa e in grande condizione di forma.

Tutta la gara, organizzata dall'associazione sportiva Wild Horse, si è svolta in un percorso tecnico immerso nella natura delle campagne umbre.

Al binomio della scuderia della presidente Simona Zucchetta il 5° raid di Città della Pieve è valso come gara di qualifica e di verifica per i Campionati del mondo in programma il prossimo ottobre. (ANSA).