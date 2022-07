De Luca, In Umbria arriva il test antidroga per i politici

(ANSA) - PERUGIA, 26 LUG - L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha votato un emendamento presentato dal consigliere del Movimento 5 Stelle Thomas De Luca, inserito nella legge regionale sulla "Giornata contro la droga" che renderà possibile i test antidroga ai politici locali: presidente della Regione, consiglieri e assessori regionali, presidente della Provincia e consiglieri provinciali, sindaci, consiglieri comunali e assessori comunali. Il test sarà possibile su base volontaria in appositi spazi organizzati in collaborazione con il sistema sanitario regionale.

"Grazie al Movimento 5 stelle Umbria - ha commentato il consigliere regionale De Luca - sarà possibile per la prima volta in Italia effettuare il test antidroga ai politici eletti e nominati nei vari livelli istituzionali. Si tratta di un grandissimo segnale verso i cittadini. Abbiamo dato agli umbri un grande strumento per incalzare i propri rappresentanti, pretendere risposte e trasparenza da chi siede nelle istituzioni".

"Un risultato che squarcia il velo di ipocrisia di chi pensa che la lotta alle dipendenze possa essere fatta senza dare l'esempio, ma solo con semplici azioni di repressione", osserva ancora De Luca. (ANSA).