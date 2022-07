Una denuncia per "furto con abbraccio" di una collana d'oro

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 25 LUG - I carabinieri di Spoleto hanno denunciato a piede libero una trentunenne ritenuta presunta responsabile, con un trentenne, di un cosiddetto "furto con abbraccio" in danno di una persona residente a Castel Ritaldi di 70 anni.

In base alla ricostruzione degli investigatori, la vittima è stata avvicinata dalla donna che, prima con alcuni convenevoli, è riuscita ad avere contatto fisico e poi a sfilare una collana d'oro. Episodio avvenuto in una delle vie di Castel Ritaldi.

Furto con destrezza il reato ipotizzato. (ANSA).