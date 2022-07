Progetto "Vacanze sicure" della questura di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 25 LUG - La questura di Perugia avvia il progetto "Vacanze sicure", una campagna di sensibilizzazione di buone pratiche da seguire prima e durante le vacanze per limitare la piaga dei furti. "Nel periodo estivo si registra una recrudescenza dei furti in appartamento, con la campagna vogliamo fornire consigli per cercare di arginare il fenomeno".

Sviluppato in sinergia con le amministrazioni comunali, il progetto prevede anche incontri sul territorio per mettere in guardia i cittadini su furti e truffe.

Tra i consigli principali, chiudere bene gli accessi dell'abitazione, attivare l'allarme e soprattutto non dare mai informazioni via social network. "Viviamo in territori sani, ma può capitare che siano oggetto di aggressioni", è stato sottolineato durante la conferenza stampa di presentazione del progetto.

La polizia fa appello a segnalare sempre al numero di emergenza "quando c'è il sospetto su qualche situazione". Le buone prassi da seguire sono state raccolte in un video e in una serie di slide che saranno diffuse via social e utilizzati durante gli incontri sul territorio. I dettagli sono stati illustrati in questura da Roberto Conti, Gianluca Boiano, Riccardo Bordini, Monica Corneli. Presenti anche i responsabili dei commissariati di Foligno e Spoleto Adriano Felici e Antonella Fuga. Il progetto si sviluppa di pari passo con una intensificazione dei controlli nel territorio grazie a decine di posti controllo effettuati dalle volanti e dalle pattuglie del reparto prevenzione crimine. (ANSA).