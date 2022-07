Previste piogge in Umbria martedì e mercoledì

(ANSA) - PERUGIA, 25 LUG - Il grande caldo in Umbria dovrebbe concedere 48 ore di tregua a partire da martedì 26, almeno nelle zone appenniniche della regione dove sono attesi rovesci o temporali. Al punto che l'Umbria, per il possibile maltempo, è inserita tra le nove regioni italiane con allerta gialla diramata dalla Protezione civile nazionale.

Secondo le previsioni meteo del Centro funzionale regionale, a partire da martedì pomeriggio le piogge interesseranno in particolare la zona settentrionale dell'Umbria, per poi scendere lungo la dorsale montuosa fino ad arrivare sui monti Sibillini.

I rovesci potrebbero anche portare della grandine ed essere associati a colpi di vento. Sulla parte centrale e occidentale della regione il cielo potrebbe presentarsi parzialmente nuvoloso ma non sono segnalati fenomeni particolari e quindi persisterà lo stato di siccità che ormai dura da mesi.

Sul fronte delle temperature martedì e mercoledì si potrebbe registrare un lieve calo, ma continuerà a fare molto caldo. I valori continueranno ad essere sopra la media per tutta la settimana. Intanto oggi la città più calda è stata Orvieto con 39,8 gradi, subito dietro Foligno con 39,7. Nei capoluoghi si sono registrati 37 gradi a Perugia e 38,3 a Terni. (ANSA).