Minimetrò fermo per la manutenzione annuale

(ANSA) - PERUGIA, 25 LUG - Dal primo al 14 agosto 2022 compresi il minimetrò di Perugia rimarrà fermo per le visite e le prove periodiche previste dalla legge e per l'attività di manutenzione programmata.

In tale periodo potrà essere utilizzato il servizio autobus di linea Busitalia, secondo le indicazioni presenti presso le stazioni del minimetrò e nel sito internet della Società Minimetrò Spa www.minimetrospa.it (sezione orari servizio autobus).

Nel contempo, le scale mobili e l'ascensore inclinato attigui alla stazione del Pincetto continueranno il loro regolare esercizio (tutti i giorni, festivi inclusi: 7- 02). (ANSA).