Al Residence "Chianelli" i cuori di Andrea Pinchi

(ANSA) - PERUGIA, 25 LUG - Si chiama Progressio Harmonica l'opera realizzata dall'artista Andrea Pinchi in occasione della Giornata nazionale contro leucemie, linfomi, mielomi e dedicata al Comitato per la Vita "Daniele Chianelli". L'opera che si trova nella corte del Residence Chianelli è una grande composizione di 70 cuori-freccia, disposti su tre file, che si estende su una superficie di circa 540 metri quadrati. L'artista ha voluto fare questo regalo al Residence, ma anche a tutti i suoi ospiti che ogni giorno affacciandosi dai balconi dei loro appartamenti possono godere di questa grande installazione sospesa.

L'idea, come ha raccontato lo stesso Pinchi, è nata proprio dall'incontro con Franco e Luciana Chianelli fondatori del Comitato per la vita e genitori di Daniele, a cui l'associazione e il Residence sono dedicati, in occasione del Gran galà di beneficenza organizzato da Leonardo Zampolini, da qui e dal racconto delle attività che vengono svolte dal Comitato, è nato il desiderio di dedicare un'opera a Daniele, ma anche a tutti i piccoli guerrieri che combattono o hanno combattuto contro leucemia e tumori infantili. E così 70 cuori-freccia in polistirolo espanso e resine acriliche si innalzano, sospesi su cavi di acciaio al centro della corte quasi come fossero un ponte tra cielo e terra. "I cuori-freccia - ha spiegato Pinchi - sono disposti su tre livelli e sono più grandi man mano che si sale dal basso verso l'alto. Più ci si allontana più i cuori aumentano di dimensione, così come aumenta l'intensità di un sentimento che va al di là delle distanze, tra cielo e terra, mantenendo quel legame indissolubile con chi non c'è più. Anche i colori diventano più intensi: si parte da una sfumatura più chiara di azzurro fino a raggiungere una tonalità piena di blu.

C'è bisogno - ha concluso Pinchi - di bellezza, sorrisi e positività, di mettere da parte il dolore e lasciare spazio alla fiducia e alla speranza". "Abbiamo conosciuto - ha commentato Franco Chianelli - una persona di grande sensibilità, oltre che di enorme talento. Progressio Harmonica non è soltanto una splendida installazione, ma rappresenta ciò che ci ha permesso di costruire, in trent'anni tutto questo: il cuore, o meglio, tanti cuori insieme". (ANSA).