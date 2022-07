In Umbria meno 5,5% attuali positivi Covid in una settimana

(ANSA) - PERUGIA, 24 LUG - Scendono a 22.036, il 5,5 per cento in meno rispetto a una settimana fa, gli attualmente positivi al Covid in Umbria. Sostanzialmente stabili i ricoverati negli ospedali, 285, uno in meno di sabato, con quattro posti occupati nelle terapie intensive. Il quadro emerge dai dati della Regione.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 1.191 nuovi positivi, 1.650 guariti e un nuovo morto.

Sono stati analizzati 4.954 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 24 per cento, in leggero aumento rispetto al 23,1 della scorsa settimana. (ANSA).