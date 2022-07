Ordinanza a Città Castello su cani e igiene in luoghi pubblici

(ANSA) - PERUGIA, 23 LUG - A Città di Castello i proprietari degli cani dovranno munirsi di paletta e sacchetto per la raccolta delle feci degli animali nei luoghi pubblici, e di un contenitore con acqua per ripulire la zona interessata: lo prevede l'ordinanza sindacale numero 178 del 22 luglio 2022 per la tutela dell'igiene pubblica. L'obiettivo - spiega il Comune - è quello di risolvere il degrado nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, in particolare strade, marciapiedi, piste ciclabili, piazze, parcheggi, parchi e aree verdi, a causa della presenza di escrementi di cani, con conseguenti rischi per la salute della cittadinanza.

In particolare, "è fatto divieto di lasciare i cani liberi di vagare incustoditi nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, prescrivendo l'uso del guinzaglio nonché di munire di museruola i propri cani di media e grossa taglia, all'occorrenza; è fatto divieto di condurre i cani nei pressi delle aree giochi per bambini, site all'interno di spazi e parchi pubblici del territorio comunale; è fatto obbligo di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi e al corretto smaltimento delle stesse; è fatto obbligo di portare con sé, al fine del rispetto del dovere della raccolta delle deiezioni canine, strumenti quali paletta e/o sacchetto idoneo per la raccolta delle feci animali e di munirsi di un contenitore con acqua, in quantità sufficiente per dilavare le deiezioni".

Le violazioni agli obblighi comportano l'erogazione della sanzione da un minimo di 75 euro ad un massimo di di 500 euro.

