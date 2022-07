Incendi lambiscono l'autostrada A1 tra Fabro e Orvieto

(ANSA) - PERUGIA, 23 LUG - Alcuni incendi sono divampati nel pomeriggio di sabato nella zona tra Orvieto e Fabro, in provincia di Terni, vicino all'autostrada A1 e lambiscono entrambe le carreggiate.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale, da Orvieto e da Terni, per la messa in sicurezza del traffico e per consentire ai vigili del fuoco di operare senza rischi connessi alla circolazione. (ANSA).