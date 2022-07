Gran finale per il Trasimeno Blues con Eric Gales

(ANSA) - PERUGIA, 23 LUG - La 27/a edizione di Trasimeno Blues, a Castiglione del Lago, è arrivata al suo gran finale dopo aver portato in Umbria le migliori espressioni contemporanee del blues e delle sue varie declinazioni. La quinta e ultima giornata di domenica 24 luglio sarà caratterizzata dal live del bluesman Eric Gales, tra i più grandi chitarristi della scena Rock Blues attualmente in circolazione e fresco vincitore del "Blues Music Award" quale miglior chitarrista dell'anno (ore 21.30, ingresso 15 euro).

Presenterà il suo ultimo album, "Crown" prodotto nel 2022 da Joe Bonamassa.

La giornata di domenica 24 luglio si aprirà con la presentazione del libro "E quello sguardo Blues" di Marco Di Grazia (ore 17.30, Palazzo della Corgna, ingresso gratuito). Non mancheranno, replicando quelle di sabato 23 luglio, anche le incursioni musicali per le vie del centro storico, dalle ore 18 alle 23, della soul marching band Gli Sbandati. Alle 18.30, in piazza Mazzini ad ingresso gratuito, appuntamento con il concerto dei Malick & The Smooth.

Il 22 luglio il pubblico della Rocca ha potuto ascoltare la leggenda della musica soul e funk Martha High, background singer di James Brown per oltre trent'anni, accompagnata dalla The Italian Royal Family, mentre stasera (23 luglio) arrivano i ritmi travolgenti dell'Afrobeat di Seun Kuti con la storica formazione degli Egypt 80. (ANSA).