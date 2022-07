D'Angelo in visita al pronto soccorso di Terni

(ANSA) - PERUGIA, 23 LUG - Anche alla luce delle criticità legate ai tempi di attesa al pronto soccorso, sabato mattina il direttore regionale alla Salute e Welfare, Massimo D'Angelo, in accordo con l'assessore alla Salute, Luca Coletto, si è recato nella sede dell'Azienda ospedaliera di Terni per verificare direttamente la situazione e dare disposizioni organizzative idonee a gestire l'afflusso dei pazienti.

Nel corso della visita, D'Angelo - riferisce la Regione - si è confrontato con il direttore generale dell'Azienda e con il personale del Pronto soccorso, con i quali ha definito le linee per migliorare l'attività ed evitare disagi ai cittadini.

(ANSA).