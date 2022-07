(ANSA) - PERUGIA, 23 LUG - Cinque ricoveri Covid in più in Umbria nelle ultime 24 ore: sono 286, quattro dei quali in terapia intensiva.

Dai dati della Regione aggiornati al 23 luglio emerge inoltre che i nuovi contagi accertati sono 1.206, i guariti 1.634 e gli attualmente positivi 22.496 (432 in meno nell'ultimo giorno).

Si registrano quattro decessi, 1.926 in tutto.

Sono stati analizzati 5.229 tamponi, con un tasso di positività del 23.06 per cento (era 24.49 ieri). (ANSA).