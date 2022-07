Campionato del Mondo Micro Class,domenica cerimonia apertura

(ANSA) - PERUGIA, 23 LUG - Al via il 46esimo Micro World Championship 2022, competizione internazionale di vela organizzata dal Club Velico Castiglionese, che si terrà a Castiglione del Lago dal 23 al 30 luglio. La prima giornata dell'evento è stato dedicato alle registrazioni e ai controlli di stazza sulle imbarcazioni. Domani, domenica 24 luglio, alle ore 18 è prevista la cerimonia di apertura davanti al palazzo del Comune di Castiglione del Lago. I 36 equipaggi in gara, prima dell'appuntamento in piazza, sfileranno tra le vie del centro storico, accompagnati dalla musica della soul marching band Gli Sbandati, messa gentilmente a disposizione dalla manifestazione Trasimeno Blues.

Le regate prenderanno il via lunedì 25 luglio e sono in programma fino a venerdì 29 luglio. Le premiazioni e la proclamazione dei vincitori si terranno sempre venerdì alle ore 18, a conclusione della prova finale.

I Paesi di provenienza dei partecipanti sono Australia, Austria, Francia, Germania, Italia, Polonia, Slovacchia e Stati Uniti d'America. A tenere alti i colori dell'Umbria saranno due equipaggi veramente competitivi composti da: Lorenzo Carloia, timoniere, Luca Coppetti, Stefano Garzi (Campioni Europei - categoria Cruiser, Marsiglia 2021 e Campioni Italiani assoluti a Venezia 2021 e a Venezia 2022) che gareggiano su "Strambaii"; Isabella Conciarelli, timoniere, Lisa Zucchini, Michele Barbieri (Campioni Italiani, categoria Cruiser, Venezia 2022) su "Strambai". (ANSA).