Sen. Modena, solidarietà a Tesei per minacce ricevute

(ANSA) - PERUGIA, 22 LUG - "Esprimo la mia solidarietà personale e politica alla presidente della Regione Umbria Donatella Tesei per le minacce gravi via social che ha ricevuto. Tanto più ripugnanti per l'articolo allegato dal titolo 'Ucciso il presidente della Dc della regione siciliana', riferito a Piersanti Mattarella": così Fiammetta Modena, senatrice Umbra di Forza Italia.

Per la parlamentare "i social non possono essere strumento di odio". "Chi li usa a questo scopo - aggiunge - deve assumersi le responsabilità dinnanzi alla società e allo Stato. Sono sicura, però, conoscendola, che Donatella non si farà intimidire".

