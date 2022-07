Questore Perugia chiude per 30 giorni circolo privato

(ANSA) - PERUGIA, 22 LUG - Il questore di Perugia Giuseppe Bellassai ha disposto la chiusura e la sospensione di un circolo privato per 30 giorni, ai sensi dell'art. 100 del Tulps.

Il provvedimento - viene spiegato - è stato adottato in seguito ad una serie disordini avvenuti lo scorso giugno che avevano visto coinvolti alcuni avventori. Circostanze che - riferisce la Questura - avevano generato "grande preoccupazione tra i cittadini, rendendo non solo insostenibile la permanenza nelle proprie abitazioni per i residenti della zona, ma limitandone anche la libertà di uscire in sicurezza".

Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, infatti, in diverse occasioni sono dovuti intervenire a notte inoltrata per schiamazzi provenienti dall'interno del locale e per episodi di rissa. Dalle attività investigative condotte, gli operatori hanno riscontrato che l'esercizio era luogo di abituale ritrovo da parte di persone pregiudicate e irregolari sul territorio nazionale. (ANSA).