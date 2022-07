Proseguono a Todi appuntamenti con Umbria Cinema Festival

(ANSA) - TODI (PERUGIA), 22 LUG - Proseguono a Todi gli appuntamenti della seconda edizione di Umbria cinema festival.

Sabato 23 luglio, la manifestazione vedrà le proiezioni di altri due tra i film in concorso: alle 11, al Cinema Nido dell'Aquila, "Una femmina" e alle ore 14.30 "Takeaway".

Alle ore 18, sempre al Cinema Nido dell'Aquila, ci sarà la presentazione del documentario "La voglia matta di vivere", con la partecipazione di Ricky Tognazzi che ha diretto e scritto questo ricordo in occasione dei 100 anni dalla nascita del padre Ugo. Il docufilm, prodotto da Rai Documentari, rievoca l'incontenibile vitalità dell'attore attraverso le voci di chi l'ha conosciuto e amato.

Dalle ore 21, in Piazza del Popolo, comincerà la Serata Evento Umbria Cinema condotta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Durante la serata verranno assegnati i cinque premi di Miglior Film, Miglior Attore, Miglior Attrice, Miglior Sceneggiatura e Miglior Fotografia selezionati fra gli otto film in gara.

Il premio "Gigi Proietti alla Carriera", speciale riconoscimento intitolato ad uno dei maggiori interpreti del mondo dello spettacolo recentemente scomparso, in questa seconda edizione, verrà assegnato a una vera icona del cinema italiano: Giovanna Ralli, grande interprete già vincitrice di due David di Donatello e due Nastri d'Argento.

Sul palco della piazza, che farà da sfondo alle premiazioni delle categorie in gara, si alterneranno lo show del comico Maurizio Battista e gli intermezzi musicali degli Adika Pongo.

