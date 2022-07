Intervento Usl 1 per contenimento zanzare al Trasimeno

(ANSA) - PERUGIA, 22 LUG - Il Servizio controllo organismi infestanti di igiene e sanità pubblica dell'Usl Umbria 1 ha dato il via ai trattamenti per il contenimento delle zanzare del genere "Culex" sulle coste del lago Trasimeno, come deliberato dalla Giunta regionale per il controllo della diffusione del West Nile virus.

"L'Amministrazione regionale sì è attivata rapidamente visto l'attuale stato del lago Trasimeno che registra un abbassamento del livello idrometrico e che potrebbe ridursi ulteriormente e creare bacini confinati, habitat delle zanzare del genere Culex (vettore West Nile). Quindi è stato ritenuto importante diminuire nell'immediato il maggior numero di larve di tali insetti per contenere la diffusione del vettore nella stagione estiva dove il ciclo biologico delle zanzare raggiunge il massimo sviluppo", spiega il dottor Alessandro Maria Di Giulio, responsabile dell'attività di disinfestazione del Servizio di igiene e sanità pubblica dell'Azienda sanitaria. "Il Dipartimento di prevenzione della Usl Umbria 1, nell'ambito del Piano Nazionale Arbovirosi, - prosegue - ha programmato, pianificato e valutato gli interventi di controllo dei potenziali vettori Culex pipiens e svolgerà gli interventi con la distribuzione di un prodotto larvicida biologico a base di Bacillus thuringiensis var israeliensis. I trattamenti, che andranno avanti per l'intera estate, verranno eseguiti con un mezzo anfibio hovercraft idoneo per il trattamento di bacini con bassi fondali e con l'ausilio di personale adeguatamente formato". (ANSA).