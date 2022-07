Fisico, in Umbria curva Covid al picco in anticipo

(ANSA) - PERUGIA, 22 LUG - La curva dei nuovi contagi Covid in Umbria "sembra aver raggiunto il massimo con qualche giorno di anticipo rispetto a quanto ipotizzato solo dieci giorni fa".

Lo sostiene il professor Luca Gammaitoni, fisico sperimentale dell'Università degli Studi di Perugia in base all'analisi sull'andamento della pandemia condotta con appositi modelli matematici. "E' una splendida notizia che ci fa ben sperare in un veloce superamento anche di questa ennesima ondata" sottolinea in un post su Facebook.

"Ora, se non ci saranno sorprese - spiega il professor Gammaitoni -, dobbiamo attenderci un calo progressivo dei contagi che potrebbero donarci un agosto più sereno".

Per il fisico è "buono" anche l'andamento del numero degli ospedalizzati che risulta "cresciuto meno (finora) di quanto non abbia fatto nell'ondata precedente".

Il professor Gammaitoni conclude l'analisi con un "proposito: far vaccinare con la quarta dose le persone fragili a cui teniamo" e un "consiglio: usiamo ancora la mascherina nei locali chiusi e affollati". (ANSA).