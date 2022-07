Meloni, solidarietà a Tesei per le minacce ricevute

(ANSA) - PERUGIA, 21 LUG - La capogruppo del Partito democratico nell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Simona Meloni, esprime "solidarietà alla presidente della Giunta, Donatella Tesei, per le minacce ricevute via social". "Pur avendo appreso solo di recente dei fatti accaduti nello scorso marzo - sottolinea Meloni in un comunicato della Regione - riteniamo comunque importante, quanto doveroso, stigmatizzare questi comportamenti inaccettabili e rinnovare la nostra vicinanza umana e personale alla presidente della Regione".

