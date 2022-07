Gimbe, dopo settimane calano nuovi casi Covid

(ANSA) - PERUGIA, 21 LUG - Registra in Umbria tra il 13 e il 19 luglio una diminuzione dopo diverso tempo dei nuovi casi Covid del 3,3% rispetto alla settimana precedente il monitoraggio della fondazione Gimbe dal quale invece il 14 luglio era emerso un più 20,7 per cento riguardo a questo indicatore.

Continuano a crescere invece - sempre in base alla rilevazione - i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, 2.756, 271 in più rispetto alla precedente rilevazione ma anche questo dato in frenata.

Secondo Gimbe la percentuale di popolazione con più di 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 6,6% (media Italia 7,7%) cui aggiungere la popolazione temporaneamente protetta, in quanto guarita dal Covid da meno di 180 giorni, il 4,3%.

Il tasso di copertura vaccinale con la quarta dose alle persone immunocompromesse è del 71,2% (Italia 58,4%) mentre per gli ultraottantenni, gli ospiti di Rsa e fragili fascia 60-79 è del 4,8% (8,3%). (ANSA).