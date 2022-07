De Luca, sdegno e solidarietà a Tesei per minacce

(ANSA) - PERUGIA, 21 LUG - "Sdegno e solidarietà per le minacce di cui è stata fatta oggetto via social la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei": a esprimerli è il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Thomas De Luca.

"L'intera comunità del Movimento 5 Stelle intende esprimere piena solidarietà alla presidente Tesei - afferma De Luca in una nota - che lo scorso mese di marzo era stata fatta oggetto sui social di frasi minacciose accompagnate dall'immagine di un articolo di stampa dedicato all'uccisione del presidente della Dc della Regione Sicilia, Piersanti Mattarella, al quale si faceva riferimento con chiaro intento intimidatorio. Un comportamento inaccettabile che riteniamo doveroso stigmatizzare nel modo più assoluto. Un episodio intollerabile -per le istituzioni democratiche. Riteniamo che ogni dura battaglia politica e di riforma amministrativa debba essere combattuta sul terreno del confronto civile, respingendo sempre ogni tentativo di violenza e di infiltrazione affaristica e criminale. Siamo certi che gli organi inquirenti, insieme alle forze dell'ordine che hanno già individuato il responsabile - concluide De Luca -, sapranno fare piena luce sull'accaduto". (ANSA).