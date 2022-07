Stand Umbria Aerospace al Farnborough airshow

(ANSA) - PERUGIA, 20 LUG - L'Umbria Aerospace Cluster è presente con uno stand regionale al Farnborough international airshow di Londra, fiera che rappresenta uno dei più grandi eventi aerospaziali del mondo. Presenza realizzata in collaborazione con Regione e Sviluppumbria.

Palazzo Donini spiega che sono 11 le imprese umbre presenti: Co.Me.Ar., Fomap, Fucine Umbre, NCM, OMA, Rampini Carlo, RF Microtech, Temis, Test Industry, UmbraGroup e Umbria Aerospace Systems. La filiera dell'aerospazio - viene sottolineato - conserva "un ruolo fondamentale per lo sviluppo competitivo nazionale e locale infatti l'industria aerospaziale in Italia conta circa su 17 miliardi di entrate, impiega 230 mila persone e investe 1,25 miliardi di ricerca e sviluppo". Il cluster dell'aerospazio umbro è definito "attore fondamentale del nostro ecosistema", con un fatturato di circa mezzo miliardo di euro e oltre 3.000 diretti. La partecipazione alla Fia diviene "fondamentale per dimostrare maggiori player di settore le proprie competenze".

Presente alla Fiera anche l'assessore regionale allo Sviluppo economico Michele Fioroni. "Oggi - commenta - accanto all'Umbria Aerospace Cluster, attore con cui stiamo costruendo un rapporto di collaborazione e co-progettazione sempre più strategico, raccontiamo, a livello internazionale, l'Umbria delle eccellenze nei settori di aeronautica, spazio e difesa. Un settore a tolleranza zero, dove la competizione si vince sui micron, con lo sviluppo di componentistica tanto sofisticata dal punto di vista tecnologico quanto differenziate, a livello microscopico, per garantire performance sempre migliori. Un settore in cui le aziende umbre si sono ritagliate un ruolo a livello internazionale, nonostante la loro dimensione di piccole e medie imprese, accanto e al servizio di quei 'colossi' leader del mercato. Oggi - conclude l'assessore Fioroni - si aggiunge un momento importante in un percorso quotidiano che la Regione sta facendo con il cluster, per definire politiche sempre più mirate a rendere l'Umbria sempre più competitiva, in un periodo di sfide e cambiamenti". (ANSA).