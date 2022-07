Proietti incontra i sindaci della Media Valle del Tevere

(ANSA) - PERUGIA, 20 LUG - Edilizia scolastica e viabilità sono stati i temi al centro di un incontro che si è svolto nella sala consiliare del Comune di Todi fra la presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti, affiancata dal suo vice Cristian Betti e dalla consigliera Erika Borghesi, e gli amministratori dei Comuni della Media Valle del Tevere. Una tappa che conclude ufficialmente la serie di incontri con i 59 Comuni della provincia di Perugia, promossi dalla presidente.

"Gli amministratori sono le sentinelle del territorio - ha detto Proietti - per noi questi incontri sono un modo per dare voce alle necessità di chi amministra le istituzioni così da individuare le giuste priorità degli interventi. Siamo in un momento veramente particolare per l'edilizia scolastica, con l'assegnazione di molte risorse e la nostra volontà è quella di impiegarle al meglio. Ci troviamo a gestire su tutte le scuole secondarie superiori del territorio provinciale, 190 milioni di euro provenienti dai finanziamenti ex sisma 2016, di cui 50 milioni riguardano progetti ultimati o in corso, e 140 milioni da attivare entro il 2022. Inoltre stiamo gestendo altri 30 milioni di euro da aggiudicare entro la fine del corrente anno".

"La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade - ha proseguito la presidente - è uno dei temi più sentiti dai sindaci che nel corso di questi incontri ho avuto occasione di ascoltare. Qui si gioca la partita con la Regione Umbria, ci mancano risorse per le manutenzioni correnti dei circa 600 chilometri di strade regionali a noi assegnate. Se la Regione ci dà le risorse per manutenere le strade regionali rendendole fruibili e sicure vinciamo tutti, territori, Provincia di Perugia e Regione stessa. E' fondamentale fare squadra, proseguire uniti per ottenere il più possibile con quanto abbiamo, tenendo conto anche delle difficoltà legate alle poche risorse umane a disposizione della Provincia". (ANSA).