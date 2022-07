Fuseum Monte Malbe ospita Fusotronica di Metanoia

(ANSA) - PERUGIA, 20 LUG - Il centro museale Fuseum di Monte Malbe, a Perugia, ospiterà la seconda edizione di Fusotronica di Metanoia venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 luglio a partire dalle 19:30.

Metanoia propone un festival di musica ed arti grafiche della durata di tre giorni presso il complesso che raccoglie le opere dell'artista perugino Brajo Fuso. Il riutilizzo di materiali di scarto per realizzare quadri, sculture e opere di ogni natura, unito alla commistione fra diversi linguaggi artistici - spiegano gli organizzatori -, sono i "pilastri" dell'attività di Fuso e del parco Fuseum. "Essendo anche tra i capisaldi della nostra attività come associazione culturale - spiega lo staff di Metanoia in un comunicato -, abbiamo deciso di intavolare una collaborazione con il museo e diverse altre realtà del territorio (Legambiente, musicisti locali, illustratori, street food, tecnici del settore dello spettacolo altamente specializzati). Avendo come obiettivo il coinvolgimento di diverse fasce di età, l'impegno è di collaborare insieme a queste realtà del territorio umbro per dar vita a due giorni ricchi di eventi, quali eventi di sensibilizzazione all'ambiente con la raccolta rifiuti curata da Legambiente con la nostra collaborazione; esposizioni e performance dal vivo di artisti visuali (con illustratori-pittori umbri di rilievo internazionale); musica dal vivo con l'innovativa proposta della creazione di un fondale illustrato per ogni band durante il concerto stesso in video-mapping; proiezione immersiva con il film Koyaanisqatsi con le musiche del grande Philp Glass; divulgazione scientifica incontri con fisici e astronomi per parlare di costellazioni attraverso l'osservazione diretta con mezzi tecnici forniti dagli studiosi". (ANSA).