Con Upskill Perugia sfide per innovazione Made in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 20 LUG - Un visualizzatore tridimensionale per un produttore di letti a baldacchino; un'app per progettare esperienze turistiche su misura nell'area del Trasimeno; un configuratore di prodotto per un'azienda di ceramica tradizionale; un nuovo storytelling per prodotti plant-based alternativi alla carne; percorsi esperienziali per la realizzazione di oggetti in ceramica; un sistema per creare una community online sulla birra artigianale; una serie di itinerari enogastronomici attenti alla sostenibilità ambientale; la creazione di un festival per il rilancio dei borghi; la costruzione di uno spazio digitale per la vendita di prodotti a chilometri zero sono i prototipi progettuali presentati al Teatro della Sapienza di Perugia che verranno sviluppati dalle nove aziende umbre coinvolte insieme ad oltre cinquanta studenti di quattro Its (Istituti tecnici superiori) nazionali nel progetto "Upskill Perugia. Il rilancio del territorio attraverso ITS e imprese".

Promossa dalla Fondazione Perugia con Upskill 4.0, partner UniCredit e Joule, la scuola di Eni per l'impresa, l'iniziativa ha come obiettivo principale di sviluppare progetti d'innovazione per le imprese umbre attraverso il coinvolgimento di giovani degli Its di tutta Italia. In questo percorso di collaborazione - è detto in un comunicato della Fondazione - affiancati dal team Upskill 4.0, società benefit e spin-off di Università Ca' Foscari Venezia.

Il progetto è rivolto a tre settori tradizionali dell'economia umbra per i quali i "saperi-tecnici" vengono definiti sempre più fondamentali, turismo sostenibile, agro-alimentare e artigianato artistico. (ANSA).