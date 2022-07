A Castiglione del Lago Campionato del mondo Micro Class di vela

(ANSA) - PERUGIA, 20 LUG - Ad oggi sono già 36 - ma si conta almeno su 40 adesioni visto ci sarà la possibilità di iscriversi fino all'inizio della gara - gli equipaggi che daranno vita al 46/o Micro World Championship 2022, manifestazione organizzata dal Club Velico Castiglionese, che si terrà a Castiglione del Lago dal 23 al 30 luglio. Oltre 120 atleti attesi, da diversi Paesi del mondo.

Tra gli equipaggi in gara ci sono i detentori del titolo europeo assoluto (nazionalità polacca, Marsiglia 2021), del titolo europeo categoria Cruiser (Marsiglia 2021), del titolo italiano assoluto, per due anni consecutivi (Venezia 2021 e Venezia 2022), del titolo italiano categoria Cruiser (Venezia 2022).

Tutti i titoli citati, ad esclusione di quello europeo assoluto, sono stati conseguiti dagli equipaggi del Club Velico Castiglionese. Si tratta di due team composti da: Lorenzo Carloia, timoniere, Luca Coppetti, Stefano Garzi, che gareggiano su "Strambaii"; Isabella Conciarelli, timoniere, Lisa Zucchini, Michele Barbieri su "Strambai".

Il campionato del mondo è stato presentato nel salone d'Onore di palazzo Donini a Perugia. "Ospitare il mondiale in Umbria è un'opportunità importante, non scontata ma resa possibile grazie ai risultati ottenuti dai nostri atleti e dalla fiducia accordataci da Micro Class Italia, che raggruppa gli equipaggi italiani della classe velica, dagli Enti locali e da alcuni sponso", ha detto il presidente del Club Velico Castiglionese Massimo Sepiacci che ha sottolineato l'ulteriore sforzo organizzativo del Club Velico che dovrà trainare le imbarcazioni in gara dalla sede di partenza a dove l'acqua è più alta.

Aurelio Forcignanò, vice presidente vicario del Coni Umbria, ha sottolineato che "il campionato è un evento che lascerà il segno di grande sportività e di valenza turistica". Domenica 24 luglio alle ore 18 ci sarà la cerimonia di apertura davanti al palazzo del Comune di Castiglione del Lago. Le regate prenderanno il via lunedì 25, fino a venerdì 29 luglio. Le premiazioni e la proclamazione dei vincitori si terranno sempre venerdì alle ore 18, a conclusione della regata finale. (ANSA).