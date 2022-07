Stabile tasso settimanale positività test Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 19 LUG - Si mantiene stabile rispetto a una settimana fa il tasso di positività dei test per il Covid in Umbria, al 26,1 per cento dei 7.906 eseguiti esattamente come l'altro martedì scorso.

In base ai dati della Regione, nell'ultimo giorno sono stati registrati 2.065 nuovi positivi, 1.659 guariti e due nuovi morti. Con gli attualmente positivi in crescita. Sono infatti ora 23.851, 404 in più di lunedì.

Sostanzialmente stabile la pressione sul sistema sanitario, con 291 ricoverati, due in meno, e sette posti occupati nelle rianimazioni, uno in meno. (ANSA).