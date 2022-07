Pastorelli, altra squadra Aib in provincia Perugia

"Attivata nella provincia di Perugia la seconda squadra operativa Formazione antincendio boschivo (Aib) dei Vigili del fuoco proprio come auspicato dalla Lega": così il capogruppo regionale del partito Stefano Pastorelli. "Desidero ringraziare - dice Pastorelli in una nota - il prefetto di Perugia Armando Gradone, il direttore regionale Vvf Umbria Francesco Notaro e il comandante provinciale Vvf Perugia Francesco Orru per la sensibilità dimostrata e l'impegno profuso nel consentire l'attivazione di misure sempre più efficaci per contrastare i numerosi incendi che in questo periodo stanno colpendo la regione, favoriti anche dall'aumento delle temperature e dalla siccità. Importante in tal senso il lavoro del sindacato della Uil che ha mosso le giuste sollecitazioni affinché si intervenisse con tempestività. Le due squadre AIB antincendio boschivo saranno posizionate una a Perugia e l'altra a Spoleto, così da coprire in caso di emergenza anche le zone a rischio della Valle Umbra e della Valnerina. Imponente la squadra messa in campo dai vigili del fuoco che si compone anche di due unità Dos (Direttore opzioni spegnimento), una a Perugia e una a Terni, indispensabili per dirigere le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi e nel coordinamento degli interventi dei mezzi aerei antincendio. Desidero - conclude Pastorelli - rivolgere un ringraziamento alle squadre dei vigili del fuoco dell'Umbria, ai volontari e a tutti coloro che con senso del dovere e dedizione stanno lavorando per la difesa del patrimonio boschivo dell'Umbria e per la tutela dell'incolumità dei cittadini".