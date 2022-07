Palio barche a Passignano rievoca battaglia Baglioni-Oddi

(ANSA) - PERUGIA, 19 LUG - Rievoca la battaglia del 1495 combattuta tra le nobili famiglie perugine dei Baglioni e degli Oddi il Palio delle barche che torna a Passignano sul Trasimeno dal 24 al 31 luglio.

Otto giorni di festa il cui programma è stato illustrato a Perugia, dal sindaco Sandro Pasquali, dal coordinatore dell'Ente Palio delle barche Luca Terradura, dalla vicecoordinatrice Marzia Ragnoni e dal consigliere regionale Eugenio Rondini.

"Finalmente Passignano torna a rivivere queste grandi emozioni" ha detto Terradura. La sfida vera e propria tra i quattro rioni cittadini, Centro Storico, Centro due, Oliveto e San Donato, andrà in scena il 31 luglio e coinvolgerà 252 giovani. La gara prevede, infatti, una prima fase in acqua, a bordo delle tradizionali barche del Trasimeno. Giunti al pontile, prende il via una corsa barca in spalla tra le ripide e strette vie del centro storico, a cui partecipano sessanta ragazzi per rione. Infine, un'ultima parte di nuovo in acqua, fino all'approdo a riva, dove il primo che riesce a inserire la bandiera del proprio rione nella brocca si aggiudica il Palio.

(ANSA).