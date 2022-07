Ha chiamato madre giovane partito da Gubbio per l'Africa

(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 19 LUG - Si è messo in contatto telefonico oggi con la madre spiegandole di stare bene il ventiseienne Aroun Belachew, del quale non si avevano più notizie dal 4 luglio scorso dopo che nei mesi scorsi era partito da Gubbio per un viaggio in Africa. Per lui si era attivato il Comune che ha interessato a sua volta la Prefettura e quindi la Farnesina. Oggi però - secondo quanto l'ANSA ha appreso dal Comune - la chiamata e le rassicurazioni alla madre.

Il giovane, un ex militare, era partito dall'Umbria, dove vive proprio con la madre, per raggiungere Addis Abeba, la città natale del padre che ora risiede in Inghilterra. Le preoccupazioni per la sua sorte erano aumentate dopo un post su Facebook nel quale spigava che gli erano stati rubati i soldi e il telefono cellulare. Della sua scomparsa si erano quindi interessati i media locali.

La madre si era quindi rivolta al Comune di Gubbio. Il sindaco Filippo Stirati e la vice Alessia Tasso si erano quindi attivati con le Autorità italiane.

La donna ha annunciato comunque su Facebook che il figlio le ha "finalmente" telefonato. "Sta bene - ha scritto - e continua il suo viaggio attraversando vari villaggi". (ANSA).