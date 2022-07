A Umbertide seduta straordinaria per vaccinazioni Covid

(ANSA) - PERUGIA, 19 LUG - Seduta straordinaria dedicata alle vaccinazioni anti Covid-19 presso il punto vaccinale territoriale dell'ex tabacchificio di Umbertide. E' in programma giovedì 21 luglio dalle 8,30 alle 19,30 per ampliare l'offerta di ulteriori 144 dosi, sempre previa prenotazione online dal sito della Regione (https://emergenzacoronavirus.regione.umbria.it/tutte-informazio ni-vaccinazione-covid-19-umbria). Lo annuncia l'Usl Umbria 1.

Il distretto Alto Tevere vista la saturazione dell'offerta vaccinale per la prima e seconda dose Booster, ha ritenuto opportuno aumentare per questa settimana anche il numero di vaccinazioni (per altre 60 dosi circa) presso i punti vaccinali distrettuali di San Giustino e di Città di Castello. (ANSA).