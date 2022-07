Marini nuovo prorettore Università Stranieri di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 18 LUG - Il prof. Rolando Marini è il nuovo prorettore dell'Università per Stranieri di Perugia. Ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi, la sua nomina è stata formalizzata dal rettore Valerio De Cesaris.

Marini è sociologo della comunicazione e - spiega l'Università per Stranieri - i suoi interessi di studio e ricerca si rivolgono prevalentemente alle teorie sul rapporto media-società, al giornalismo e alle dinamiche dello spazio pubblico.

È presidente del Corso di laurea in Comunicazione internazionale, interculturale e pubblicitaria e delegato rettorale per i settori Stage e job placement. (ANSA).