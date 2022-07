Festival pizza sostiene l'Associazione contro il cancro

(ANSA) - BEVAGNA (PERUGIA), 18 LUG - Ha permesso negli anni di donare circa 200 mila euro all'Associazione umbra per la lotta contro il cancro il Festival della pizza, in programma a Bevagna, dal 22 al 31 luglio.

I dettagli dell'appuntamento sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa dal presidente del Centro sociale Di Capro, Giuseppe Farnese Proietti, dal vicepresidente Enrico Bastioli, dal presidente di Aucc, Giuseppe Caforio, alla presenza dell'assessore al Comune di Bevagna, Marco Gasparrini (Turismo e cultura).

"In questi 38 anni - ha detto Farnese Proietti - abbiamo donato quasi 200 mila euro all'associazione che ha saputo tradurre in servizi gratuiti, umanità, assistenza, capacità di stare accanto ai malati oncologici e ai loro familiari e, attività non secondaria, in ricerca, per donare un futuro di vita".

Caforio ha parlato quindi di una "unione solida e solidale che rappresenta una unicità nel panorama regionale e, forse, anche nazionale". "E' una storia di costanza e coerenza - ha aggiunto, secondo quanto riferisce l'Aucc -, e come associazione abbiamo bisogno di certezze, anche per sostenere l'attività di ricerca e assistenza. Ciò rappresenta il valore aggiunto di questo connubio". (ANSA).