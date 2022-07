Deruta ricorda e rende omaggio al magistrato Borsellino

(ANSA) - DERUTA (PERUGIA), 18 LUG - "Deruta non dimentica il coraggio, il senso dello Stato e anche la solitudine di Paolo Borsellino e, con lui, di Giovanni Falcone e dei tanti magistrati uccisi dalla mafia. Non dimentica e vuole che le giovani generazioni sappiano chi sono e cosa hanno rappresentato per il nostro Paese": è con queste finalità - come spiegano il sindaco di Deruta, Michele Toniaccini e l'assessore alla cultura Piero Montagnoli - che a Deruta si svolgeranno delle iniziative in occasione del trentennale dalla strage di Via D'Amelio.

L'amministrazione comunale rende omaggio al giudice Paolo Borsellino con un momento di raccoglimento e la deposizione di una corona di fiori presso il Parco "Falcone e Borsellino" di Deruta, martedì 19 luglio alle ore 12. E domenica 24 luglio alle ore 21 presso il Chiostro del Museo si terrà il concerto di Giulio Castrica e del "Guitar Tifernum ensemble" di Città di Castello, a cura dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Deruta con la collaborazione dell'Associazione "La Casa degli Artisti di Perugia". Il Comune di Deruta, inoltre, accoglie l'iniziativa lanciata dalle nipoti di Rita Borsellino, sorella di Paolo, attraverso un questionario che resterà anonimo per raccogliere ricordi sul '92, su mafia e antimafia. "Pur non avendo, ovviamente, testimonianze dirette - affermano sindaco e assessore - possiamo comunque inviare pensieri e ricordi su quei tragici momenti". (ANSA).