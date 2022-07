A Rasiglia inaugurato l'ufficio di informazioni turistiche

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 18 LUG - Con le opere di sistemazione di due alloggi prefabbricati, a Rasiglia (località I Santi), sono stati realizzati locali per un ufficio di informazioni turistiche e otto bagni pubblici. L'intervento - inaugurato oggi, lunedì 18 - è costato complessivamente 80mila euro con fondi del Gal Valle Umbria e Sibillini nell'ambito del Piano di sviluppo rurale 2014-2020.

Il progetto ha contemplato anche opere di sistemazione ambientale dell'area ex campo sportivo ed ex campo container mediante la eliminazione della vegetazione inquinante e il trattamento superficiale di alcune aree con materiali tradizionali e destinato ad area verde libera. Sono stati realizzati due pannelli informativi che illustrano i percorsi, la localizzazione degli edifici e luoghi di maggiore interesse storico/culturale unitamente a delle targhe che, sistemate presso edifici e spazi, raccontano in sintesi la storia produttiva del borgo.

Nel corso dell'inaugurazione, l'assessore al turismo del Comune di Foligno, Michela Giuliani, ha sottolineato, tra l'altro, che "oggi a Rasiglia si passa dalle parole ai fatti".

Ha quindi ricordato - riferisce il Comune - che il progetto è nato nel 2018 per iniziativa dell'associazione Rasiglia e le sue Sorgenti che propose al Gal Valle Umbra e Sibillini e al Comune un'idea progettuale da poter finanziare con fondi Psr.

"Questo infopoint - ha quindi spiegato - non è l'infopoint di Rasiglia, ma è un infopoint turistico A Rasiglia che svolgerà le stesse funzioni dell'infopoint di Porta Romana e dell'infopoint del Parco di Colfiorito. Promuoverà e darà informazioni ai turisti su tutto il territorio comunale e sull'intera regione.

Poi c'è una nuova cartellonistica turistica e frecce direzionali per il borgo che è stata realizzata in coordinato con la pannellistica turistica recentemente realizzata nel centro storico di Foligno, con gli stessi colori e con lo stesso font del progetto 'Divina Foligno' di cui naturalmente anche Rasiglia e l'intera Valle del Menotre fanno parte. C'è pure una bellissima mappa turistica di Rasiglia realizzata da Sara Capitanucci che indica tutti i principali luoghi di interesse del borgo". (ANSA).