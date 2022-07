Continua il calo dei nuovi contagi al Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 17 LUG - Prosegue il calo dei nuovi contagi giornalieri al Covid in Umbria, 1.306 nelle ultime 24 ore, a fronte dei 1.624 di ieri, 1.851 di venerdì e 2.006 di giovedì.

Emerge dai dati della Regione aggiornati a domenica 17 luglio.

I guariti nell'ultimo giorno sono stati 1.492, non si registrano altri decessi e gli attualmente positivi scendono a 23.421 (186 in meno rispetto a sabato, ma erano 20.732 domenica della scorsa settimana). C'è un ricovero in meno, 284 in tutto, ma salgono i posti occuati nelle terapie intensive, nove (due in più).

Sono stati analizzati complessivamente 5.648 tamponi (molecolari e test antigenici), con un tasso di positività del 23,12 per cento (era (29,9 per cento domenica scorsa). (ANSA).