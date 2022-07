Tesei, un caloroso benvenuto a don Ivan Maffeis

(ANSA) - PERUGIA, 16 LUG - "A nome di tutta la comunità umbra do un caloroso benvenuto a don Ivan Maffeis, nuovo arcivescovo metropolita della arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve". E quanto ha dichiarato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, alla notizia della nomina di don Maffeis.

"Siamo certi che il nuovo arcivescovo, che succede al cardinale Gualtiero Bassetti e con il quale ha collaborato all'interno della Cei, saprà portare, così come fatto dal suo predecessore a cui va ancora il nostro sentito ringraziamento, un fondamentale contributo nella ricerca condivisa del bene comune per la nostra collettività . A lui, da parte mia, della Giunta e tutti i cittadini che rappresento - ha concluso Tesei - vanno le più sincere felicitazioni e gli auguri per il suo nuovo impegno pastorale". (ANSA).