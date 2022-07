Dal sindaco Romizi un caloroso benvenuto a don Ivan Maffei

(ANSA) - PERUGIA, 16 LUG - Il sindaco Andrea Romizi rivolge a nome dell'amministrazione comunale e della città di Perugia "un caloroso saluto di benvenuto a don Ivan Maffei, al quale vanno le più vive congratulazioni per la nomina e nei confronti del quale vi sarà la massima disponibilità a collaborare". Il sindaco Romizi - riferisce il Comune in una nota - ha espresso "particolare gratitudine a sua eminenza il cardinale Gualtiero Bassetti, al quale è stata conferita la cittadinanza onoraria di Perugia con decisione unanime del Consiglio comunale. Ringrazia altresì anche sua eccellenza monsignor Marco Salvi per l'umanità, la disponibilità e la professionalità nello svolgimento delle sue funzioni". (ANSA).