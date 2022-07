Burri, una guida scritta con la comunicazione aumentativa

(ANSA) - PERUGIA, 16 LUG - Anche le opere d'arte del maestro Alberto Burri potranno essere visitate attraverso una guida turistica scritta con la comunicazione aumentativa alternativa, utile a chi presenta deficit cognitivi.

La pubblicazione dedicata agli ex Seccatoi del Tabacco, di cui sono autori dieci giovani persone con disabilità che hanno lavorato insieme agli educatori della Cooperativa La Rondine, è stata realizzata nell'ambito dell'iniziativa "Ti Illustro La Città", promossa dai Servizi sociali del Comune di Città di Castello in collaborazione con il Servizio integrato per l'infanzia e l'età evolutiva della Usl Umbria 1 per sviluppare gli interventi del progetto "La Città su Misura", finanziati dal programma Agenda Urbana. La guida sarà presentata martedì 19 luglio. (ANSA).