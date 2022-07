A mons.Salvi governo diocesi fino a insediamento don Maffeis

(ANSA) - PERUGIA, 16 LUG - L'amministratore diocesano mons.

Marco Salvi continuerà ad esercitare, fino all'insediamento e alla presa di possesso del nuovo arcivescovo di Perugia-Città della Pieve don Ivan Maffeis, il governo della diocesi perugino-pievese. Mons. Salvi, durante la cerimonia di annuncio della nuova guida pastorale, ha affermato di aver sentito subito al telefono, dopo la nomina di Papa Francesco, don Maffeis, "al quale mi legano amicizia e stima per portare i saluti di tutta la nostra comunità".

A breve il nuovo arcivescovo comunicherà, come ha ricordato sempre Salvi, i tempi (per la data di inizio del suo ministero) e il luogo dell'ordinazione episcopale (se quindi sarà fatta a Perugia o a Trento).

Ricordando poi il suo ruolo di amministratore diocesano da quando è stata accettata la quiescenza del cardinale Bassetti, mons. Salvi ha affermato: "Dal 2019 ho avuto modo di incontrare una bella realtà ecclesiale, ricca di carismi e di grandi potenzialità. Una realtà che ho conosciuto giorno dopo giorno svolgendo il mio ruolo di vescovo ausiliare. È stata per me una bella occasione di crescita umana e spirituale anche se all'inizio quando mi è stato proposto l'episcopato ho fatto molta fatica ad accogliere questo invito. Dopo tre anni, però, mi accorgo che ne è valsa la pena. Abbiamo camminato con la comunità ecclesiale e ho cercato sempre di ascoltare per costruire insieme".