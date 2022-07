Scendono nuovi casi Covid giornalieri in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 15 LUG - Tornano meno di 2 mila, 1.851, i nuovi casi Covid in Umbria nell'ultimo giorno quando sono stati eseguiti più tamponi e test antigenici, 6.347 contro 6.269 di giovedì. Con il tasso di positività al 29,16 per cento, era 31,99 24 ore fa 32 per cento lo stesso giorno della scorsa settimana. Lo si evince dai dati della Regione.

I guariti sono stati 1.404 e si registra un nuovo morto. Gli attualmente positivi salgono a 23.465, 446 in più.

Riguardo ai ricoverati negli ospedali i pazienti sono 287, sette in più, mentre scendono a otto da 11 i posti occupati nelle rianimazioni. (ANSA).